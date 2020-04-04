الحكومة الليبية تجهز مستشفيات درنة والبريقة تحسباً لكورونا

العنوان_ليبيا

شرعت الحكومة الموقتة في الخطوات الأولي لتجهيز مستشفىي درنة والبريقة العام، لاستقبال أي حالات مشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للحكومة اليوم، يأتي ذلك بعد تجهيز مستشفيات في بنغازي وطبرق وشحات وغيرها، مضيفة أنها تستعد لتجهيز مستشفيات أخرى في جنوب وغرب البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم، أن نتائج فحص حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد» جاءت سلبية، مما يعني عدم إصابتهما بالفيروس، مشيرة إلى أن الحالتين في مدينتي البيضاء وبنغازي.

«صحة الموقتة»: الاشتباه في إصابة شخصين بفيروس «كورونا» والنتيجة سلبية

جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة عبر صفحة إدارة الإعلام التابعة لها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 17 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية.