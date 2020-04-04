

ليبيا



بوابة افريقيا-وكالات |

04 April, 2020

جددت الجامعة العربية دعوتها إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط القيادات الليبية بخفض التصعيد في الميدان والالتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل لوقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الأممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف.