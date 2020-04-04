بحثت لجنة مجابهة جائحة كورونا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خطط وتدابير مواجهة الجائحة

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وكيل وزارة الداخلية عميد “خالد مازن” عضو اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا المستجد عقد اجتماعا موسعا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المكلف “ستيفاني وليامز” عبر خدمة “السكايب” وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان بحكومة الوفاق الوطني ومدير عام المركز بدر الدين النجار.

واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض على وليامز الخطط والتدابير والإجراءات التي انتهجتها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا من خلال اللجان الفرعية المشكلة بالقطاعات ومن بينها وزارة الداخلية وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما جاء في تصريح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بشأن المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وحظر توريد الأسلحة واستئناف العملية السياسية وما لها من مبررات ترمي بظلالها على اتحاد العالم بأسره في مواجهة هذا الفايروس ومن بينها ليبيا.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية على دعمه الكامل لأعمال اللجنة في ظل الظروف الراهنة موضحاً أنهم كبعثة يتفهمون الوضع الاستثنائي الذي تمر به ليبيا في ظل الحرب الدائرة حالياً.