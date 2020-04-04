المنقوش: حفتر لم يستطع تحقيق أهداف الهجوم على العاصمة

ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش أن العملية جنوب طرابلس لم تبدأ يوم 4 أبريل بل بدأت قبل ذلك بكثير في شهر فبراير وأواخر شهر يناير 2019 حيث بدأت بتحريك القوات التي تقوم بالعملية بالمنطقة الشرقية للتجمع في الجفرة.

المنقوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما وصفه بـ” الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) كان مبيت وتم التخطيط له والعمل لتنفيذ العملية التي كانت مبنية على ثلاث عناصر رئيسية الأول السيطرة الكلية على العاصمة خلال 3 أيام منذ بالاعتماد على القوات التي جاءت من المنطقة الشرقية وتم تجميعها في قاعدة الجفرة ومن ثم تقدمت لتتخذ مواقعها جنوب طرابلس بعد أن تجاوزت غريان وتم تقسيمها لسبع محاور وتمركزت في نقاط رئيسة فكل محور له طرف محدد ينتهي بوصوله للعاصمة.

ولفت إلى أن العنصر الثاني هو قوات محلية من صرمان وصبراته وأخرى من ترهونة يفترض بها بقطع الطريق الساحلي والسيطرة عليه أما العنصر الثالث هو خلايا نائمة داخل المدينة تقوم بأعمال شغب و السيطرة على أهداف مهمة في بمجرد إقتراب القوات و دخولها.

وأردف زاعما :” هذا المخطط كان على ورق وكالعادة في كل المعارك التي دخلها حفتر لم يستطيع أن يحسم القوة الحقيقة المتمثلة في الإرادة لدى الخصم لهذا فشل في العملية و عندما بدأت عملياته في احتلال طرابلس فشل بشكل ذريع ولم تستطيع القوات التقدم وقضيت على القوات المحلية التي أرادات أن تسيطر على محور غرب طرابلس بعملية ناجحة قامت بها قوات من جنزور والزاوية ولم تستيطع القوات المكلفة بقطع الطريق من المنطقة الشرقية القيام بعملها وتم السيطرة على القوات المحلية وإستطاعات القوات المتواجدة في طرابلس أوقفت الهجوم الذي لم يستطيع تحقيق أهدافه المرسومة”.

كما رأى أنه منذ بدء ما وصفه بـ”الهجوم” على طرابلس من خلال الوثائق التي تم الحصول عليها بغريان وغرفة العمليات إتضح أن هناك خسائر كبيرة جداً في صفوف القوات القادمة من المنطقة الغربية وصلت لـ 40% بين الأفراد ما بين قتيل وجريح وأسير، متهماً القائد العام للجيش بأنه يحاول جمع المرتزقة من كافة شتات الأرض حسب زعمه.

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