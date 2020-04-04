الصحة العالمية تكشف مدى خطورة وضع كورونا في ليبيا

أكد الناطق باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي أن ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد لا ينذر بكارثة خروج الوضع عن السيطرة.

وقال العليقي في تصريح صحفي إن تزايد عدد المصابين هو أمر طبيعي خاصة وأنهم من المخالطين لحالات أعلن إصابتها في السابق مبينا أن هذا الأمر لا ينذر باحتمالية خروج الوضع عن السيطرة لكنه أيضا لا يعني أن ليبيا بمنأى عن الخطر فهي مثل أي دولة مهددة بخطر كورونا.

وأشار العليقي إلى أن الدراسات أثبتت أن المصاب الواحد بكورونا يمكن أن ينقل العدوة لخمسة عشر شخصا آخر وهنا تكمن الخطورة في سرعة انتشاره.

وأشار العليقي إلى أن منظمة الصحة العالمية في ليبيا قامت بتنظيم ورش عمل بهدف دعم الكوادر الطبية لمساعدتها على التعامل مع الحالات المصابة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 17 حالة.

المصدر: بوابة أفريقيا

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