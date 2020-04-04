لجنة مكافحة كورونا في بنغازي تطالب المواطنين بعدم الالتفاف للإشاعات المغرضة

أخبار ليبيا24

أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي اليوم السبت على أن جميع الإجراءات المتعلقة بشأن جائحة كورونا تسير وفق الخطة المعدة بالخصوص.

وطالبت اللجنة، المواطنين بعدم الالتفاف للنقد غير البناء والإشاعات المغرضة حول أداء عملها والإمكانيات التي تعمل من خلالها.

وأكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، على أن اللجنة تقبل كل المقترحات والنقد البناء تجاه أدائها، مشيرة إلى أن أي شخص يرى في نفسه الكفاءة على تقديم النصيحة والمعلومات والخبرة سيكون مرحب به للعمل إلى جانبها.

ولفت الناظوري، إلى أن كل الإجراءات السابقة التي اتخذتها اللجنة بشأن الوقاية من جائحة كورونا، تصب جميعها في صالح الشعب والمحافظة عليه.

وأثنى الناظوري على التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا وحرصهم ووعيهم تجاه هذا الأمر.

من جانبه، أكد وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، أن اللجنة قامت بتوفير العديد من الإمكانيات ودشنت أكثر من مقر في عدد من المناطق لاستخدامها في استقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في حال تسجيلها خلال الأيام القادمة.

وأفاد وزير الصحة، أنه جرى افتتاح عدة مقرات للحجر الصحي وتوفير الإمكانيات لها في كامل المناطق والمدن التابعة للحكومة الليبية.

بدوره، قال وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، إن الحكومة خصصت عدة مقرات للحجر الصحي لاستقبال الليبيين العائدون من خارج ليبيا، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على تسيير رحلات لليبيين لعودة العالقين خارج ليبيا، وذلك تحت إجراءات مشددة.

وأكد بوشناف، أن كل مسافر سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية، فور عودته في مقرات مخصصة وتحت إشراف طبي وأمني.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن القصد من تطبيق حظر تجول بين المدن لا علاقة له بأي توجهات سياسية أو عنصرية، وإنما من أجل محاصرة فيروس كورونا وعدم انتقاله وتفشيه في مناطق ومدن أخرى.

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