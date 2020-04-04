بوشناف يقرر منع نقل المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية والغربية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، تعليماته إلى رؤساء الغرفة الأمنية المشتركة باتخاذ كافة الإجراءات الفورية والعاجلة لعدم نقل المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن قرار الوزير يأتي في ضوء الحرص على صحة المجتمع ووقايته من الأمراض والأوبئة التي تنتقل عن طريق المواشي التي يتم استيرادها دون إخضاعها للكشف الصحي من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية.

ولفت البيان إلى أن استيراد هذه المواشي يتم من الدول الأفريقية المجاورة لليبيا، والتي قد تكون مصابية بفيروس «Bunya» مثلما حدث عام 2012 إذ تفشي مرض الحمي القلاعية بين مواشي المواطنين في عدة مناطق مما أسفر عن نفوق عدد كبير من هذه المواشي.

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