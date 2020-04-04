الاتحاد الأوروبي يحث على استئناف انتاج النفط .. مشترطاً التوزيع العادل لإيراداته

العنوان_بروكسل

حث الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم السبت جميع الأطراف في ليبيا على حماية موارد النفط الليبية وحماية بنيته التحتية بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

مؤكداً على استئناف إنتاج النفط على وجه السرعة، ومشدداً على ضمان التوزيع العادل بين جميع المناطق الليبية، ولصالح جميع الليبيين و لا سيما في سياق فيروس كورونا المستجد.