الاتحاد الأوروبي يحث على استئناف انتاج النفط .. مشترطاً التوزيع العادل لإيراداته

العنوان_بروكسل
حث الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم السبت جميع الأطراف في ليبيا على حماية موارد النفط الليبية وحماية بنيته التحتية بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
مؤكداً على استئناف إنتاج النفط على وجه السرعة، ومشدداً على ضمان التوزيع العادل بين جميع المناطق الليبية، ولصالح جميع الليبيين و لا سيما في سياق فيروس كورونا المستجد.
وتابع أنه يتعين على جميع الأطراف الليبية الانخراط بشكل بناء في المحادثات بين الأطراف الليبية التي تيسرها الأمم من أجل الاتفاق على تنفيذ تدابير اقتصادية ومالية عاجلة، بما في ذلك مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي وفرعه في الشرق قائلاً أنه أمر حاسم في مواجهة أزمة فيروس كورونا .
أضف تعليقـك