عقوب يطالب بتفعيل العيادات والمراكز الصحية لمواجهة كورونا

طالب وزير الصحة الدكتور سعد عقوب مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى.

وأكد الوزير أن هذه المطالبة جاءت للتقليل من الازدحام في المستشفيات العامة، مشددا على اتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وهي التعقيم والتطهير داخل العيادات والمراكز الصحية لترتقي حزمة الإجراءات بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر انتشار العدوى.

وأضاف عقوب أن تفعيل كافة المراكز الصحية والعيادات المجمعة تضمن الجاهزية وسرعة تقديم الخدمة واستعدادها التام للتعامل مع الحالات الصحية عبر مجموعة من الإرشادات الصارمة التي تأتي ضمن أفضل وأحدث الممارسات الصحية بهدف تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وفي الوقت نفسه، حماية صحة وسلامة باقي أفراد المجتمع.

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