الحكومة الليبية تندد باستهداف قوافل نقل الوقود والسلع

نددت الحكومة الليبية في بيان لها، بممارسات من أسمتهم “مليشيات الوفاق” التي تستقوي بالعدوان التركي، واستهدافها قوافل نقل الوقود وشاحنات السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا.

وأعربت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الإرهابي الخطير الذي يستهدف تجويع الشعب والحد من حركته، بغية تركيعه والانصياع وراء من وصفتهم بـ”الشرذمة الباغية”.

وجاء في بيان الحكومة أن الطيران التركي المُسير استهدف شاحنة نقل وقود البنزين لمناطق غرب البلاد، ما أدى لحرقها وتدميرها، على الرغم من عدم وجود أي علاقة بين هذه الشاحنات والعمليات العسكرية الجارية في تلك المناطق.

وذكر البيان أن المجتمع الدولي منشغل حاليا بمحاربة جائحة كورونا، لكن عليه الالتفات لهذه الدولة التي ضربت بكل قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، وهي “تمارس أعمالها الإرهابية الأشد فتكا على أبناء شعبنا”.

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