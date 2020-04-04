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الحكومة الليبية تندد باستهداف قوافل نقل الوقود والسلع

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نددت الحكومة الليبية في بيان لها، بممارسات من أسمتهم “مليشيات الوفاق” التي تستقوي بالعدوان التركي، واستهدافها قوافل نقل الوقود وشاحنات السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا.

وأعربت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الإرهابي الخطير الذي يستهدف تجويع الشعب والحد من حركته، بغية تركيعه والانصياع وراء من وصفتهم بـ”الشرذمة الباغية”.

وجاء في بيان الحكومة أن الطيران التركي المُسير استهدف شاحنة نقل وقود البنزين لمناطق غرب البلاد، ما أدى لحرقها وتدميرها، على الرغم من عدم وجود أي علاقة بين هذه الشاحنات والعمليات العسكرية الجارية في تلك المناطق.

وذكر البيان أن المجتمع الدولي منشغل حاليا بمحاربة جائحة كورونا، لكن عليه الالتفات لهذه الدولة التي ضربت بكل قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، وهي “تمارس أعمالها الإرهابية الأشد فتكا على أبناء شعبنا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • Alsalam Alekoom,
    I am a simple person from Libya and would like to see the day that the National Accord Government
    collapse
    The western countries know very well that the peace would come to Libya if Hafter completely defeats
    the criminals
    in Tripoli city

    رد