وزارة الصحة بالحكومة الليبية تضع شروطا جديدة للتبرع بالدم

وضعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية شروطا جديدة للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن هذه الشروط تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد عقوب إن أهم هذه الشروط هي منع القادمين من السفر بالتبرع بالدم لمدة 28 يوما بعد العودة، ومنع المخالطين للشخص المصاب بالفيروس لمدة 28 يوما، ومنع المصابين بالفيروس لمدة 3 أشهر بعد الشفاء، محذرا كافة المتبرعين وخاصة من ظهرت عليهم أعراض الحمى أو عدوى الجهاز التنفسي بضرورة تجنب زيارة مصارف وبنوك الدم أو مواقع حملات التبرع بالدم خلال هذه الفترة.

ونبه وزير الصحة كافة أقسام ومصارف الدم بضرورة الإبقاء على مخزون كاف من الدم لضمان الاستجابة القصوى للحالات المستعجلة، والتي تتطلب نقل الدم إليها بصورة سريعة دون انتظار.

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