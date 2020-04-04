نداء قبلت التحدي.. بارقة أمل في وجه الألم

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مبادرة سميت “نداء قبلت التحدي” تقوم على نشر صور إيجابية لرفع الروح المعنوية للمواطنين في مواجهة كورونا.

ولاقت المبادرة ترحيبا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع المبادرة بنشر صور إيجابية منوعة كصور أولادهم أو مناظر طبيعية أو صور توثق نجاحاتهم.

وأكد النشطاء أن الهدف من التفاعل مع المبادرة هو بث الروح الإيجابية وتجنب السلبية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين من حظر للتجول وتخوف من انتشار وباء كورونا ناهيك عن التناحر العسكري والخلافات السياسية في البلاد.