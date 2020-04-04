مصلحة الأحوال المدنية تمدد تعليق العمل إلى اشعار آخر باستثناء وحدة الوفيات والمواليد

ليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اليوم السبت تمديد تعليق العمل في مكاتب وفروع المصلحة إلى اشعار آخر باستثناء وحدة الوفيات والمواليد وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رئيس المصلحة محمد بالتمر دعا في خطاب موجه إلى مدراء الإدارات لوضع آلية للعمل بما يضمن أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إلى هذه الإدارات وأن يقتصر تسيير العمل على أقل عدد من الموظفين وتفعيل نظام العمل عن بعد وفقاً لمقتضيات الحاجة.

كما أشار إلى أن تعليق العمل مستمر في مكاتب الإصدار والمكاتب الخدمية التابعة لنطاق اختصاص كل مدير فرع حسب الخطاب الذي نشرته المصلحة.

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