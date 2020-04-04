اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا تحذر من استمرار خطر الألغام الأرضية

ليبيا – حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا اليوم السبت من استمرار خطر الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في البلاد، مؤكدةً أنها تهدد سلامة السكان.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا نبهت في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها بضرورة الحرص على البقاء في مأمن من الخطر الذي تشكله هذه الألغام من خلال التأكيد على أن الألغام الأرضية وبقايا الحروب خطر يهدد ملايين الأشخاص في العالم.

ودعت إلى الالتزام بإشارات الألغام الأرضية موضحة أنها نوعان محلية الصنع وعسكرية الصنع، مشيرةً إلى أهمية عدم لمس أو الاقتراب من الألغام الأرضية أو أي شيء يبدو غريبا أو غير مألوف وإبلاغ السلطات المختصة على الفور بالمكان الذي وجد فيه الجسم الغريب أو اللغم ونصح كبار السن بهذا المكان حتى لا يقتل أو يصاب أحد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية