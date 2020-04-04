الناظوري يبحث مع بوجواري الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا

زار رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري ديوان بلدية بنغازي، حيث التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري.

وتابع الناظوري خلال لقائه بوجواري الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة الوباء ومنع انتشاره، مشددا على اتخاذ جميع التدابير الوقائية بما في ذلك التقيد التام بمنع حظر التجول المعلن عنه من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحا، وتداعيات الأزمة الحالية في مختلف الجوانب.

هذا وأثنى رئيس الأركان على الجهود المبذولة من جميع الجهات العامة والخاصة، كما أثنى على الأعمال التطوعية التي يقوم بها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بوعي المواطنين وتجاوبهم وتعاونهم مع الجهات المختصة.

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