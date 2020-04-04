الحكومة الليبية ببنغازي تباشر في تجهيز مستشفيات درنة والبريقة والجنوب لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

قالت الحكومة الليبية في بنغازي اليوم السبت إنها بدأت تنفيذ الخطوات الأولى لتجهيز مستشفى درنة ومستشفى البريقة العام استعدادا لمواجهة وباء كورونا المستجد، كما أنها تستعد لتجهيز مستشفيات أخرى في جنوب وغرب البلاد.

يأتي ذلك بعد البدء في بنغازي وطبرق وشحات وغيرها، لذات الهدف.

وكان وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، قد أكد اليوم أن الحكومة الليبية قامت بتوفير العديد من الإمكانيات ودشنت أكثر من مقر في عدد من المناطق لاستخدامها في استقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في حال تسجيلها خلال الأيام القادمة.

وأفاد عقوب، أنه جرى افتتاح عدة مقرات للحجر الصحي وتوفير الإمكانيات لها في كامل المناطق والمدن التابعة للحكومة الليبية.

وباشرت الحكومة يوم الجمعة في تجهيز البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي بشكل سريع بكافة الأجهزة والأسرة، لمواجهة جائحة كورونا. وقالت إنها قامت بفصل البرج الثالث عن الأبراج الأخرى في المركز، وتم إخلاء البرج من جميع أقسامه “أمراض دم، وقسم كلى، وجلدية، وأورام، وعناية باطنة” وتم تخصيصه بالكامل لمواجهة جائحة كورونا في حال وصلت إلى شرق ليبيا.

وأفادت، أن السعة السريرية للبرج بلغت 250 سرير إيواء 34 سريرًا للعناية الفائقة.

من جانبها أكدت رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتورة فتحية العريبي، أن الأسرة المتاحة في بنغازي وضواحيها 250 سريرًا إيوائيًا، و34 سرير عناية فائقة بمركز بنغازي الطبي، و100 سرير إيوائي في مستشفى الهواري، و33 سرير عناية فائقة و100 سرير للحجر الصحي في مصحة الإرادة في النفسية، إضافة إلى 100 سرير في المستشفى الميداني العسكري بنينا.

وقالت العريبي، إن الوضع من حيث التجهيزات ممتاز، ولا زلنا نطبق الوقاية والطرق الاحترازية، وفي حالة لا سمح الله وصلتنا جائحة فيروس كورونا لدينا خطط أخرى للمواجهة.

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