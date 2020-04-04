توضيح من الخدمات الصحية بني وليد بشان الحالة المشتبه إصابتها بكورونا

بني وليد – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

04 April, 2020

انتقد الناطق الرسمي باسم الخدمات الصحية بني وليد محمد أبو النيران، إعلان وزارة الصحة إصابة حالة بفيروس كورونا، قائلا: “إننا نستغرب من وزارة الصحة أن تنشر هذه الإشاعات دون العودة إلى تحاليل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي لم يستلم العينة من المشتبه به حتى الآن.

وأوضح أبو النيران، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الحالة لم تُجر تحاليل PCR الخاص بالفيروسات، متسائلا: “كيف لوزارة الصحة أن تنشر مثل هذه الأخبار التي تثير الذعر بين المواطنين”، مشيرا إلى أن الاختصاص الأصيل لمركز مكافحة الأمراض وليس لوزارة الصحة أو الناطق باسمها

ودعا أبو النيران، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام المنازل، متابعا: “سينشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض نتيجة هذا الاشتباه”