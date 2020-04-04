اختتام الدورة التدريبية للأطقم الطبية بشحات على مكافحة كورونا

اختتمت بمدينة شحات الدورة التدريبية التي استهدفت الأطقم الطبية والطبية المساعدة لتدريبهم على مكافحة فيروس كورونا وطرق العدوى، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة وعلاجها وكيفية ارتداء الملابس الواقية وخلعها.

البرنامج التدريبي حضره عدد كبير من المتطوعين الذين أبدوا استعدادهم للاستفادة من البرنامج، حيث أكد الأطباء المحاضرون أن البرنامج وضعه المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية لتدريب العاملين بمستشفى شحات للأمراض الصدرية وأطباء ومساعدين من مستشفى الثورة بالبيضاء، بالإضافة إلى متطوعين من قطاعة الصحة ببلديات شحات من الأطقم الطبية والطبية المساعدة ليكونوا مستعدين للعمل في عيادات الكشف والتقصي والعزل والعلاج.

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