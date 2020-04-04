تخصيص عيادات زاوية الدهماني للمشتبه بإصابتهم بكورونا

خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق “مجمع عيادات زاوية الدهماني” لاستقبال وفرز الحالات التي تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويتولى فريق طبي مكون من 12 متخصصا للتعامل مع الحالات وإخضاعها لفحص الرئتين باستخدام جهاز التصوير المقطعي المحوسب، بعد جمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد انتهت منذ أشهر من صيانة وتجهيز “العيادة المجمعة زاوية الدهماني” كأول عيادة مجمعة في ليبيا تقدم خدمات الفحص المقطعي المحوسب CT SCAN.

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