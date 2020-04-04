بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف القتال وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى وقف القتال في البلاد، وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت البعثة إنه وبعد 9 سنوات لما وصفته بالصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، يواجه الليبيون الآن خطرا آخر يهدد بأخذ بلادهم إلى الهاوية بحسب وصف البعثة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء طالبوا مؤخرا بهدنة إنسانية باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تسمح لليبيين باحتواء جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يستجب لهذه الدعوات، بل اشتد القتال خلال الأيام الماضية.

وأشارت البعثة الأوروبية إلى أنه لا يمكن لليبيين محاربة هذه الجائحة إلا إذا توقف العنف وتوحدت الجهود وجعل هذا أولوية وطنية ملحة.

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