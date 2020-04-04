مجلسا الدولة والنواب بطرابلس: يجب صد العدوان على العاصمة وإنهاء إقفال النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس، على “الاستمرار في صد العدوان على العاصمة وضواحيها، وضرورة دحر هذا العدوان وبسط السيادة على كامل التراب الليبي”.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد اليوم السبت بطرابلس ضم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة ونائبيهما، بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتداعيات حرب طرابلس، إضافة إلى الاجراءات والتدابير المتخذة لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وطالب البيان، الأطراف المسؤولة عن إقفال الحقول والموانئ النفطية بضرورة فتحها فورا، وتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أية تداعيات للأزمة تواجه الدولة خصوصا في ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن إيقاف إنتاج وتصدير النفط قد زاد من حدة الأزمة في البلاد.

وشدد البيان المشترك الصادر عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طرابلس، على أهمية التئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالشكل الذي لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل المصرف ونصوص الاتفاق السياسي.

وطالب البيان، المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي كلًا فيما يخصه، بالفتح العاجل لمنظومة الاعتمادات وفقًا لقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (1) لعام 2019 بشأن تخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وشدد على ضرورة أن تعطى الأولوية في ظل الأزمة الراهنة لاحتياجات السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل ومواد التنظيف ومستلزماتها والمستلزمات الزراعية، مطالبا وزارة الاقتصاد والصناعة وفقًا للسياسات التجارية المعتمدة لديها بتولي تحديد الأولويات حسب احتياجات السوق المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24