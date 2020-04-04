امطير تفتح النار على “الرئاسي”.. وتؤكد: إدارة أزمة كورونا تتم بطريقة كارثية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجمت عضو المجلس الأعلى للدولة عن حزب العدالة والبناء، آمنة امطير، المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة منه “الوفاق”، بسبب طريقتها في إدارة أزمة وباء كورونا المستجد.

امطير، قالت في توينة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ما نستاء منه هو الطريقة الكارثية التي تدار بها الأزمة من قبل المجلس الرئاسي ووزارة الصحة ولجانها المختصة، وكذلك من قبل صاحبة المكانس الشهيرة مستشار أحمد معيتيق للصحة”.

وتابعت “فبعد مرور أشهر على بداية الأزمة مازالت عدد الاختبارات في المناطق الليبية خمس اختبارات في بعض المدن في اليوم، والمدن الأخرى معدوم نهائيًا، وفي طرابلس تسعة اختبارات في اليوم، آخرها عشرون اختبار يوم الأمس”.

وأضافت امطير “في ألمانيا “200,000” اختبار في اليوم، وفي فلسطين تجري في اليوم الواحد 1500 اختبار رغم الإمكانيات المحدودة، وإلى الأمس يتعللون بعدم توفر مواد التشغيل، وهذا عذر أقبح من ذنب لسببين، أولهما مواد التشغيل متوفرة من قبل الأزمة في الأسواق العالمية، وهذا كلام متخصصين في الأدوية، والشيء الآخر أن ثمن سانتا في واحدة يكفي لإجراء آلاف الاختبارات، وثمن شفرات وتعبئتها كفيل لتغطية مصاريف معدات وقاية للدكتور المعالج”.

واختتمت “هذا غيض من فيض، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، إقالة السراج، إقالة وكيل وزارة الصحة، طرد مستشاري السراج، طرد هند شوبار، إقالة أحمد معيتيق، وفتح اعتمادات باسم المصرف المركزي والتعاقد لجلب الأدوية لنتلافى فساد تماسيح الاعتمادات وكي نتلافى فساد عمداء بلديات باعوا مواطنيهم بسيارة هونداي”.

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