الحراثي: هذه سيناريوهات النظام العالمي ما بعد الكورونا

سلّط أستاذ العلوم السياسية ميلاد الحراثي، الضوء على الأوضاع الدولية وطبيعة النظام العالمي، قائلا، إن هناك سيناريو يتقدم حثيثاً لعالم ما بعد الجائحة والتنافس العرقي الكبير.

وقال الحراثي، في تدوينة له، إن كل الدلائل، اليوم، تشير إلي التنافس بين عرقين كبيرين ( الأمريكي الأنجلو سكسوني والعرق الأصفر)، وهو نموذج العرق، أو التنافس المعمم بين النماذج الجغرافية السياسية البديلة قد بدأ فعلا، وفي سيناريو أكثر تطرفًا ، يمكن أن تواجه الدول المهمة نوع الصدمة الاقتصادية وارتداداتها، والتي تؤدي إلى انهيار اجتماعي وسياسي واقتصادي واسع النطاق.

وأضاف الحراثي: “لقد كانت هناك حجة مفادها أن النظام العالمي الحالي لا يمكن أن يتغير، لأنه مرتبط بالقوة والهيمنة الأمريكية، لأن العالم قد مر بحربين عالميتين ،وتلك الحروب فعلت فعلها في طبيعة النظام العالمي ، ولكن يبدو أن الحروب العالمية مستحيلة اليوم”

واستطرد قائلا: “لكن في حالة الجوائح الكبري والكونية مثل الأوبئة – و تغير المناخ الحالي، وعودة السلطة المركزيه للدولة الوطنية، ربما هناك مؤشرين مهمين من مكافئات وظيفية جديدة لقيام حروب من نوع ما”

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه قد اُتيحت للصين فرصة فريدة للتدخل وتقديم المساعدات ونموذجها العالمي في التغلب علي جائحة القرن، وإعادة تشكيل هذه البلدان في صورتها، مضيفا: “يبدو أن دولًا مثل إندونيسيا وماليزيا وكوبا وايران، وكوريا الشمالية، وجنوب شرق و آسيا، وحتى روسيا، ذات أهمية خاصة في مثل هذا السيناريو، وفق قوله.