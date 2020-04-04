بعد فتوى الغرياني.. بلدية مصراتة: نحمل أئمة المساجد المسؤولية التامة عن الأخطار المحدقة جراء تجمع الناس

ليبيا – أعربت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمدينة مصراتة في بيان لها اليوم السبت عن استغرابها من عدم مبالاة بعض المواطنين ومخالفتهم للتعليمات الطبية بالازدحام في الأماكن العامة، والأسواق الشعبية، والمحلات.

لجنة إدارة أزمة كورونا مصراتة أوضحت بأن مواطني المدينة غير أبهين بخطورة الأمر، مؤكدة على مسؤولي الأماكن العامة والأسواق بضرورة تنظيمها والالتزام بكافة الشروط الوقائية والتنظيمية التي تكفل عدم تجمع الناس بصورة خاطئة.

وبشأن الوضع في المساجد أعربت اللجنة عن قلقها من الصور المتداولة لبعض المساجد في المدينة وهي تغص بالمصلين يوم الجمعة الماضية، مبينة بأن المواطنين تجاهلوا القرار الصادر عن هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق على ضرورة إغلاق المساجد هذه الفترة لما يشكله التجمع من خطورة قصوى في المساهمة بانتشار فيروس كورونا.

وحملت اللجنة، في ختام بيانها أئمة المساجد والقيمين عليها المسؤولية التامة عن الأخطار المحدقة التي قد تنجم جراء تجمع الناس بالمساجد.

يشار إلى أن مفتي المؤتمر العام المعزول الصادق الغرياني قد أفتى بوقت سابق بعدم إقفال المساجد بسبب انتشار فيروس كورونا، معتبرا بأن تعطيل شعائر الإسلام وفرائضه داخل البلد كلياً بغلق المساجد ومنع الناس منها لا يجوز شرعاً حسب قوله.

الغرياني أضاف في بيان له نشر في وقت سابق وإطلعت المرصد على نسخة منه بأنه لم يثبت في تاريخ المسلمين أن عطلت المساجد في بلد كلها بصفة عامة ومنع الناس من الصلاة فيها لا في أوقات الأوبئة ولا في الحروب التي فيها عم الخوف بالناس جميعاً، مقارناً الوضع باجتياح التتار لبغداد وما حدث بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أيام يزيد.

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