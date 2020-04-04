لجنة الأزمة بمصراتة تؤكد ضرورة الالتزام بتجديد حظر التجول بالمدينة

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، على ضرورة الالتزام بتجديد حظر التجول في المدينة لمدة أسبوع من الساعة الثانية ظهرًا إلى السابعة صباحًا الذي أعلنته البلدية مساء اليوم السبت، وتقليص عدد ساعات الدوام الرسمي من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا، إضافة إلى استمرار الإقفال التام لمراكز التجمعات بالمدينة.

وأبدت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» استغرابها من عدم مبالاة بعض المواطنين ومخالفتهم للتعليمات الطبية بضرورة الابتعاد عن الازدحام في الأماكن العامة، والأسواق الشعبية، والمحلات، وطالبت مسؤولي هذه الأماكن بضرورة تنظيمها والالتزام بكافة الشروط الوقائية والتنظيمية التي تكفل عدم تجمع الناس بصورة خاطئة.

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وأعرب البيان عن قلق اللجنة من مخالفة بعض مساجد المدينة لقرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق بإغلاق المساجد هذه الفترة لما يشكله التجمع من خطورة قصوى في المساهمة بانتشار الفيروس، وحملت «أئمة المساجد والقيمين عليها المسؤولية التامة عن الأخطار المحدقة التي قد تنجم جراء تجمع الناس».

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