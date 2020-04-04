اخبار ليبيا الان

الأعلى للقبائل الليبية يوجه هذا النداء بشأن المعتقلين

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجّه المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المنطقة الوسطى نداء إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومسؤولي السجون في طرابلس ومصراته، بشأن الموقوفين على خلفية أحداث عام 2011.

وأعلنت القبائل المنضوية تحت المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المنطقة الوسطى، خلال البيان، استعدادها لمناقشة أي مقترحات تتضمن اتفاقات أو ضمانات لتسوية ما، تهدف إخراج المعتقلين من السجون.

وأشار المجلس، إلى أن معظم الدول بدأت في إجراءات إخراج المساجين من السجون خوفا على حياتهم، درءا لاحتمال أن تكون هذه السجون بؤرا لنشر الفيروس القاتل.

واختتم المجلس بيانه، بإعلانه تحميل الجهات المعنية المسؤولية كاملة في حالة بقائهم قيد الاعتقال في هذه الظروف الحرجة، وما قد يترتب عليه من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك