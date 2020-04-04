البعثة الأممية: مكافحة الأمراض ووزارة الصحة أعدا خطة للوقاية والاستجابة على مستوى وطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث فريق الأمم المتحدة واللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق الوطني، سبل تعزيز التنسيق القائم وضمان الجهوزية التامة لدى مختلف الجهات لمواجهة انتشار الفيروس في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت عبر تقنية الفيديو عن بعد ضم كل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، ونائبها ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، وممثلة منظمة الصحة العالمية اليزابيت هوف، ومدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نيلز سكوت.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، إن فريق الأمم المتحدة واللجنة الوطنية العليا المكونة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارات الصحة والخارجية والداخلية والمالية والحكم المحلي وجهات أخرى، ناقشوا سبل تعزيز التنسيق القائم وضمان الجهوزية التامة لدى مختلف الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وكان مركز مكافحة الأمراض ووزارة الصحة قد أعدا خطة عمل تشمل الوقاية والجهوزية والاستجابة على مستوى وطني، وهي بحاجة لتمويل إضافي بشكل عاجل لتنفيذها، بما في ذلك على مستوى البلديات، بحسب ما ذكرت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن عن تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بمدينتي طرابلس ومصراتة، من بينها حالة وفاة واحدة.

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