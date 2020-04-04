اشتعال خزان بنزين بمستودع طريق المطار بعد سقوط قذيفة عليه

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن إصابة خزان البنزين رقم «121» بمستودع طريق المطار جنوب طرابلس، صباح اليوم السبت إثر سقوط قذيفة هاون عليه، وذلك دون أن يتسببت الحادث في وقوع ضحايا.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحادث تسبب في اشتعال خزان البنزين، موضحة أن كما المستودع الذي كان يحوي 16 خزانًا لم يتبق به إلا خزانين إثنين فقط صالحين للاستعمال أحدهما للبنزين والأخر للديزل.

محذرة من أن ذلك سيؤثر على القدرة التخزينية، وسيتسبب في «نقص محتمل» في المحروقات خلال الأشهر القادمة. يشار إلى أنه قم تم إخلاء مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق وتفريغ الخزانات الموجودة به، وذلك بعد استهدافه عديد المرات، ما عرض حياة الموظفين للخطر.

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