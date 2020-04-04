وزير الداخلية يصدر أوامره بإيقاف نقل المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية والغربية

بنغازي 04 أبريل 2020 (وال) – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف البلاغ رقم “24” بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وتضمن البلاغ أوامر الوزير بشأن منع نقل المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية والغربية، بسبب استيرادها من الدول الأفريقية المجاورة لبلادنا دون رقابة عليها من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية، وقد تكون مصابة بمرض الحمى القلاعية .

وتأتي هذه التعليمات في ظل مكافحة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة بشتى طرق الوقاية حفاظا على صحة المجتمع. (وال – بنغازي)

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