القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة بمنطقة الوشكة شرق مصراتة

الوشكة 04 أبريل 2020 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قيام منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة باستهداف طائرة تركية مُسيّرة وإسقاطها بمنطقة الوشكة شرق مصراتة.

و بحسب بيان عن الإعلام الحربي، فإن الطائرة المسيرة أقلعت من مطار مصراتة وحاولت إستهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة، وجرى إسقاطها .

وقالت الشعبة أن إسقاط الطائرة جاء بالتزامن مع قصف سلاح الجو لتمركزات ومواقع مليشيات الوفاق شرق مدينة مصراتة. ( وال – الوشكة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال