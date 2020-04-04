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القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة بمنطقة الوشكة شرق مصراتة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 الوشكة 04 أبريل 2020 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قيام منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة  باستهداف طائرة تركية مُسيّرة وإسقاطها بمنطقة الوشكة شرق مصراتة.

و بحسب بيان عن الإعلام الحربي، فإن الطائرة المسيرة أقلعت من مطار مصراتة وحاولت إستهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة، وجرى إسقاطها .

وقالت الشعبة أن إسقاط الطائرة جاء بالتزامن مع قصف سلاح الجو لتمركزات ومواقع مليشيات الوفاق شرق مدينة مصراتة. ( وال – الوشكة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • وصول منظومة الدفاع الجوى للمنطقة سيجعل الطائرات المسيرة التركية تسقط مثل العصافير

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  • عجيب أمر الجيش الليبي ولا مره فكر في تحييد مطار مصراته وهبط الكليه الجويه بشكل نهائي تحييد يُعطل العمل بهما شهور حتي يتفرغ الجيش للعمل علي الارض بدون منغصات الطائران المسير فمطار مصراته كليتها الجويه من أعز من مطار طرابلس العالمي الذي حيدته مليشيات مصراته عن العمل بشكل نهائي

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