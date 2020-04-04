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السني: حرب حفتر على طرابلس اندلعت بذريعة وهمية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أن العمليات العسكرية في طرابلس، كانت بدعوى بذريعة وهمية، وهي الحرب على الإرهاب والميليشيات والتوزيع العادل للثروات.

السني قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الرابع من أبريل من العام الماضي، بعد عشرة أيام ينعقد المؤتمر الجامع في غدامس، الكل مترقب لاجتماع الليبيين من كل المناطق والانتماءات، والمجتمع الدولي ومجلس الأمن دعا الجميع للمشاركة، والأمين العام يزور طرابلس لوضع الترتيبات النهائية، وفي نفس اليوم يعلن المعتدي عن بدء معركة “الجهاد” على طرابلس”.

وتابع “معركة أوهم فيها مهووس السلطة داعميه بانتصار ساحق خلال أيام ولم يحدث، استخدم كل ما يمكن من أسلحة وعتاد وقصف أعمى للمدينة وروع أهلها الآمنين بذريعة وهمية أسماها الحرب على الإرهاب والميليشيات والتوزيع العادل للثروات، فماذا حدث بعد ذلك؟ عام مر قتل خلاله الآلاف من أطفال ونساء وشباب”.

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تعليقات

  • كذاب الجيش لا يقتل في المواطنين المليشيات هي التي تقتل في المدنيين لاحداث بلبله وأتهام الجيش بها ولكن مشاهد التلفزيون فضحت المليشيات حيث خرج الناس يسبون في السراج وصلاح بادي ويقولون حسبي الله فيكم يا مليشيات هذه بيوت مدنيين أمشوا أضرب الجيش أنكانكم رجال

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  • واضح انك متخلف عقليا من حثالة المجتمع سخر منك مندوبوا الدول الكبرى عندما قلت كلام اطفال مثير للسخرية ان المليشيات السودانية هى من اقفلت ابار النفط رغم انه قبل ان تتكلم ياحمار طالبت المندوبة الامربكية الجيش الوطنى بفتح ابار النفط وطبعا الامريكان لديهم اجهزة استخبارات قوية مما يؤكد انك حمار وغبى واليوم تؤكد ايضا انك غبى وميبون لان عملية تحرير طرابلس جاءت بعد عدم التزام السراج بمهرجان باليرموا وباريس وابوظبى والتآمر مع الخوان لمسرحية هزلية اخراج سلامة تعتمد على عقد مؤتمر جامع لجماعة الاخون مع مرتزقة ومأجورين بالمال لشرعنة المليشيات واقصاء الجيش الوطنى والبرلمان وسيطرة الخوان على البلاد فكان لزاما التحرك وكل من كان يشك فى هذه المؤامرة راى بنفسه محاولة انتاجها بعد مهرجان برلين من سلامة وفشل حيث طبخ طبخة سوداء فاشلة انتهت باستقالته والحمد لله ان الجيش الوطنى يقترب من التحرير الكامل للبلاد وانت وامثالك من الخوان ليس لهم مكان الا السجون او قرقارش لان من الواضح انك مختل عقليا

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