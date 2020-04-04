دفاعات الجيش الوطني تسقط طائرة مسيرة في الوشكة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن تجدد قصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني لتمركزات ومواقع مجموعات مسلحة تابعة لقوات الوفاق شرق مدينة مصراتة.

وأضافت الشعبة في تدوينة على صفحتها الرسمية أن ( منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من مطار مصراته محاولةً استهداف تمركزات الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني بمنطقة الوشكة وقامت بإسقاطها ).

كما تداولت منصات إعلامية محسوبة على الجيش الوطني أن قوة الدفاع الجوية أسقطت طائرة مسيرة أخرى، دون أن تؤكد الشعبة الخبر الثاني.

وتشهد صفحات المعركة التي يخوضها الجيش الوطني في مواجهة قوات الوفاق تصعيداً في الآونة الأخيرة مع اتساع ساحة العمليات من أبوقرين شرقاً إلى طرابلس والأصابعة غرباً حيث قامت قوات الوفاق في اليومين الماضيين بقصف شاحنات مدنية تقل سلع تموينية ومادة البنزين لإمداد المدن الواقعة تحت حماية الجيش الوطني ما أثار موجة من التنديد والاستنكار الرسمي والشعبي على حد سواء آخرها تنديد الحكومة الليبية .

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