الطلحي: الحرس البلدي سيراقب تسعيرة السلع الأساسية في بنغازي

أصدرت مراقبة اقتصاد بنغازي، السبت، جدولا لتسعيرة بيع الخضراوات والفاكهة داخل المدينة، بالتعاون مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وجهاز الحرس البلدي.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي إبراهيم الطلحي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه من واجب جهاز الحرس البلدي بنغازي تجاه المدينة والمواطن جعل تسعيرة السلع الأساسية في متناول الجميع”.

وتابع الطلحي: “بما أن وضع تسعيرة هذه السلع والخضروات والفواكه من اختصاص وزارة الإقتصاد ومراقب الاقتصاد بنغازي، وأن دور جهاز الحرس البلدي بنغازي هو مراقبة التسعيرة فقط، بعد وضعها من قبل مراقبة الاقتصاد بنغازي، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كرر جهاز الحرس البلدي بنغازي عدة محاولات لوضع تسعيرة محددة لجميع الاصناف منها الخضراوات والفواكه”

وأكمل: “لكن كان من الضروري أن يتم وضعها من قبل مراقبة الاقتصاد بنغازي ألزم جهاز الحرس البلدي بنغازي وزارة الإقتصاد بوضع تسعيرة و بعد ضغوطات كبيرة من جهاز الحرس البلدي بنغازي ومن قبل المواطنين صدرت التسعيرة، وسوف يتم مراقبتها من قبل جهاز الحرس البلدي بنغازي”