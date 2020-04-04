السويحلي يعيد نشر تصريحاته عقب انطلاق معركة طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعاد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، نشر ما صرح به يوم 5 أبريل 2019م، وذلك لمرور عام على معركة طرابلس، مؤكدًا أنه لا زال على موقفه حتى اليوم.

السويحلي قال، في تدوينته التي أعاد نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “‏أرادها حفتر حربًا فلتكن حربًا وسيدفع هو ثمنها وليس المُغرر بهم.. هذه المرة لابد أن تكون معركة شاملة لاجتثاث مشروع عودة الاستبداد من جذوره أينما وجد نهائيًا”.

وأضاف “‏نستهجن بيانات دولية للتهدئة تشارك فيها دول متورطة في دماء الليبيين كفرنسا وأبوظبى.. لا تهدئة قبل اندحار العصابة إلى جحرها في الرجمة”.

وتابع “‏كذلك، لا مجال بعد اليوم لحزب (الجماعة) الانتهازي أن يركب موجة التصدي للمجرم حفتر للمُتاجرة بتضحيات الرجال، كما تعود طيلة المدة الماضية، للبقاء في المشهد والاستمرار في التغلغل في مفاصل الدولة”.

واختتم: “‏التصدي لهم وقطع الطريق عليهم هدف أساسي لحماية مشروع الدولة المدنية الديمقراطية”.

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