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السويحلي يعيد نشر تصريحاته عقب انطلاق معركة طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعاد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، نشر ما صرح به يوم 5 أبريل 2019م، وذلك لمرور عام على معركة طرابلس، مؤكدًا أنه لا زال على موقفه حتى اليوم.

السويحلي قال، في تدوينته التي أعاد نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “‏أرادها حفتر حربًا فلتكن حربًا وسيدفع هو ثمنها وليس المُغرر بهم.. هذه المرة لابد أن تكون معركة شاملة لاجتثاث مشروع عودة الاستبداد من جذوره أينما وجد نهائيًا”.

وأضاف “‏نستهجن بيانات دولية للتهدئة تشارك فيها دول متورطة في دماء الليبيين كفرنسا وأبوظبى.. لا تهدئة قبل اندحار العصابة إلى جحرها في الرجمة”.

وتابع “‏كذلك، لا مجال بعد اليوم لحزب (الجماعة) الانتهازي أن يركب موجة التصدي للمجرم حفتر للمُتاجرة بتضحيات الرجال، كما تعود طيلة المدة الماضية، للبقاء في المشهد والاستمرار في التغلغل في مفاصل الدولة”.
واختتم: “‏التصدي لهم وقطع الطريق عليهم هدف أساسي لحماية مشروع الدولة المدنية الديمقراطية”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • الوطنيين ما يقولوش الكلام هذا ….
    غير إيطاليا شاغلتكم وتبوأ أديروا روحكم تريس معاهم –
    تي غير شوفوا المباني المدمرة والنَّاس الي مهجرة … لاحول الله ..!!
    من أولى بالمساعدات تو ليبيا بتساعد إيطاليا ..؟!!! لا حول الله …!!!
    خليكم منطقين شوي – وارفعوا السقالات عالعمارات وأبدوا فالتشطيب والإصلاح – كان تهمكم ليبيا – بالفعل – مش كل شيء سلاح وطيق طاق – أهو غلبنا… أهو طيحنا طاءرة … أهو جبنا سفينة ماكلة …. !!!
    ما هو تجيب عمال واسمنت واليات وأبدوا في الصيانات حتى الطرق حديدهم معوج – والمدارس من غير حمامات ومن غير زواق محترم ومعامل – وكذلك الكهرياء الي يخربوا فيه جهات مجهولة – ديروا حواجز مكهربة عالصناديق – عالاقل …!!!
    انتم البرلمانيين والمجالس – تزيدوا فالمشاكل على البلاد وولاءكم واضح ليس لليبيا . والعملاء العرب الي ينسنسوا وراكم الله يعلم شن المصايب الي في دماغاتهم والي بيدخلوها لليبيا . بلاد الصحراء والبادية .

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  • اليوم تأكد الجميع باميبون انك من عبيد السلطان فى صف واحد مع مرتزقة من سوريا واحتلال تركى وخوان شر خلق الله اقلية فى مواجهة جيش وطنى يستقوى بالشعب الليبى وقبائله العظيمة التى تحدت كل قوى الشر واغلقت ابار النفط لمنع نهبها من المفسدين فى الارض وانت واخوانك المجرمين قريبا جدا اما فى السجون او القبور او قرقارش !!!

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  • الحمد لله والشكر لله بعد عام واحد من انطلاق طوفان الكرامة تحقق انجازات هائلة اصبح اقليمى برقة وفزان فى امان تام ومعظم اقليم طرابلس محرر من المليشيات الارهابية وعرف الامان ايضا ولم يبقى سوى القليل تحت سيطرة نيران الجيش الوطنى بالكامل يستنزف المرتزقة والارهابيين حتى يقضى عليهم بعيدا عن المناطق السكنية ومنع عنهم اموال النفط لهذا نجد صراع داخلى مدمر بينهم يعجل بنهايتهم فترى ابوسحلية هذا يعادى الحشرى والكبير ضد السراج انهم فى طريق الهاوية

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  • اليوم نرى ثمار طوفان الكرامة انتصارت مدوية لا ينكرها الا اعمى ونرى هدية السماء طوفان الكورونا بردا وسلاما على اهل الكرامة ويعصف بمن دمروا ليبيا بلاد الناتو كثبر منهم ماتوا ودمر اقتصادهم ويخاول المعتوه منافسة الامريكان على قمة المأساه طمعا فى الاضواء الاعلامية عندما بكون علم تركيا فى مفدمة الدول المصابة انه ابن مجنونة ابن تنزيل انزلته ناقص عقل

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