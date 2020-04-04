بلدية أبوسليم توفر كمية من عقار كلوروكين لعلاج مرضى كورونا‎

قام فريق لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية أبوسليم بتوفير كمية من عقار (كلوروكين) والذي تشير التقارير العالمية الي نتائجه الجيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا .

وبيّن المكتب الاعلامي للبلدية، أنه تم تسليم الكمية إلى مستشفى الخضراء بعد استشارة الاخصائيين في هذا المجال .

وأشار الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاجراءات الاحترازية الاستباقية وذلك لإمكانية استخدام العقار بعد استيفاء الأبحاث العلمية واثبات نجاعة هذا العلاج.

ودعت بلدية أبوسليم أصحاب شركات الأدوية المحافظة على مثل هذه المواد وعدم بيعها للتجار المضاربين ، أو للمواطنين مباشرةً.