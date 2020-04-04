«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 10 حالات بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، خلو 10 حالات اشتبه في حملهم لـ«كوفيد-19» من الفيروس، وذلك بعدما ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية.

وقالت الوزارة في بيان نُشر في وقت متأخر السبت، حالات الاشتباه توزعت بواقع 9 حالات في بنغازي وحالة واحدة في مدينة البيضاء، وخرجت نتائج العينات سلبية.

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وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في الساعات الأولى من صباح الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 18 حالة بعد اكتشاف حالة جديدة.

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