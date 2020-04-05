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قذيفة هاون تشعل خزان بنزين بـ مستودع طريق المطار

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط عن إصابة خزان البنزين رقم 121 الواقع ضمن مستودع طريق المطار جنوبي مدينة طرابلس، صباح أمس السبت إثر سقوط قذيفة هاون على الخزان.

وأضافت الشركة على حسابها بموقع فيس بوك (أن الحادثة لم تسبب في وقوع أضرار بشرية ولكنها أدت إلى اشتعال خزان البنزين، في المستودع الذي يضم “16” خزاناً لم يتبق منها إلا خزانين إثنين صالحين للاستعمال أحدهما للبنزين والأخر للديزل، ممّا سيؤثّر على القدرة التخزينية وسيتسبب في نقص محتمل في المحروقات خلال الأشهر المقبلة).

وأشارت الشركة في منشورها إلى أنه تم إخلاء مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة وتفريغ الخزانات الموجودة به، بعد استهدافه عديد المرّات، ممّا ُعرّض حياة الموظفين للخطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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