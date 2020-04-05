الجيش الليبي يُسقط 3 طائرات مسيرة للوفاق بمنطقة الوشكة

أكدت الكتيبة 134 مشاة التابعة للجيش الليبي، أن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت 3 طائرات مسيرة تابعة لقوات الوفاق في محيط منطقة الوشكة.

وفي وقت سابق مساء السبت، أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن إسقاط أول طائرة، حيث أفادت بأن منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي أسقطت طائرة مُسيّرة تابعة لقوات الوفاق، أقلعت من مطار مصراته محاولة استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة.

جاء ذلك، تزامنا مع غارات شنها سلاح الجو بالجيش لتمركزات ومواقع لمجوعات تابعة للوفاق شرق مدينة مصراته، وفق منشور عبر الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي.