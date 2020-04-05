قتلى وجرحى بقصف طيران مسير تابع للوفاق على “بوابة الزرير” في الوطية

قالت “الكتيبة 134 حماية الوطية”، أن طيران تركي مسيّر تابع لقوات الوفاق استهدف في الساعات الاولى من صباح الأحد، إحدى بوابات قاعد الوطية التابعة للجيش الوطني، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جراء القصف.

وبحسب الكتيبة فإن القصف استهدف “بوابة الزرير” التى تبعد عن قاعدة الوطية حوالى 20 كيلو متر، ما أدى لمقتل جندي وإصابة 4 أخرين.

وتكثف قوات الوفاق في الآونة الاخيرة قصفها على قاعدة الوطية الجوية، حيث تسعى للسيطرة عليها، وسبق أن شنت هجوماً مباغتاً قبل أيام على القاعدة.

وكانت مصادر أكدت أن القوات التركية في ليبيا اعتمدت مؤخراً على الطائرة E-7T الخاصة برصد وتتبع السفن والتشويش على الطائرات المُسيّرة لتوجيه طائراتها المُسيّرة.

وتقع قاعدة الوطية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وقاعدة “الوطية الجوية”، أكبر قاعدة عسكرية وتحمل اهمية استراتيجية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات الجيش الوطني قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي