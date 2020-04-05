لجنة بني وليد.. تنتقد “صحة الوفاق” إزاء حالة اشتباه بكورونا

أبدت لجنة الطوارىء الصحية في مدينة بني وليد استغرابها من البيان الذي صدر عن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الذي ذكرت من خلاله دخول أول حالة اشتباه إلى مركز العزل في قاعدة معيتيقة قادمة من مدينة بني وليد بدون الرجوع إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض وانتظار نتيجة تحليل بي سي آر الصادرة عنه.

وأضافت لجنة الطوارىء الصحية بني وليد أن هذا التصرف من وزارة الصحة سبب حالة من الرعب والخوف لدى المقربين من الشخص المشتبه به ، مؤكدةً أن هذا التصريح من اختصاص المركز الوطني لمكافحة الأمراض وليس من اختصاص وزارة الصحة.

وطالبت لجنة الطوارىء الصحية ببني وليد المواطنين داخل المدينة إلى عدم الانجرار وراء هذا البيان إلى حين الإعلان عن نتيجة التحليل من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي ستعلن عنها بكل شفافية-حسب بيان لجنة الطوارىء.

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