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لجنة بني وليد.. تنتقد “صحة الوفاق” إزاء حالة اشتباه بكورونا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدت لجنة الطوارىء الصحية في مدينة بني وليد استغرابها من البيان الذي صدر عن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الذي ذكرت من خلاله دخول أول حالة اشتباه إلى مركز العزل في قاعدة معيتيقة قادمة من مدينة بني وليد بدون الرجوع إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض وانتظار نتيجة تحليل بي سي آر الصادرة عنه.

وأضافت لجنة الطوارىء الصحية بني وليد أن هذا التصرف من وزارة الصحة سبب حالة من الرعب والخوف لدى المقربين من الشخص المشتبه به ، مؤكدةً أن هذا التصريح من اختصاص المركز الوطني لمكافحة الأمراض وليس من اختصاص وزارة الصحة.

وطالبت لجنة الطوارىء الصحية ببني وليد المواطنين داخل المدينة إلى عدم الانجرار وراء هذا البيان إلى حين الإعلان عن نتيجة التحليل من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي ستعلن عنها بكل شفافية-حسب بيان لجنة الطوارىء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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