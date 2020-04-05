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عمليات الكرامة: قوات الجيش استهدفت مواقع للوفاق في زوارة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية أن قوات الجيش الوطني استهدفت في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد عدة مواقع لقوات الوفاق في مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس .

وذكر المركز في بيان مقتضب أن “عدد من الضربات وجهتها قوات الجيش الوطني لمدينة زوارة واستهدف خلالها مواقع لقوات الوفاق، مشيراً إلى أن هذه المواقع تنطلق منها القذائف وتتواجد فيها مخازن واسلحة ضمن الدعم التركي المستمر للقوات المدعومة تركياً.

على ذات الصعيد، أشار شهود عيان وسكان محليون أن قوات الجيش الوطني استهدفت هذه المواقع بالهاوز الموجه بعيد المدى، فيما سمع صوت اطلاق القذائف في منطقة الجميل جنوب مدينة زوارة.

فيما اشارت مصادر إعلامية إلى أن القصف استهدف ايضا غرفة عمليات الطيران المسير في مطار مدينة زوارة.

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