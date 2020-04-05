شركة البريقة للتسويق النفطي: اشتعال خزان بنزين بمستودع طريق المطار

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط – وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ،عن إصابة خزان البنزين رقم (121) بمستودع طريق المطار جنوب طرابلس، صباح يوم السبت 4 أبريل 2020م. إثر سقوط قذيفة هاون على الخزان.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، اليوم السبت، لم يتسبب الحادث في وقوع أضرار بشرية ولكنه تسبب في اشتعال خزان البنزين. كما أن المستودع الذي كان يحتوي (16) خزانا لم يتبق به إلا خزانين إثنين فقط صالحين للاستعمال أحدهما للبنزين والأخر للديزل، ممّا سيؤثّر على القدرة التخزينية وسيتسبب في نقص محتمل في المحروقات خلال الأشهر القادمة.