مركز الأمراض يعلن نتائج 31 حالة مشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة إيجابية مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك دون تحديد مكان تسجيلها، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد إلى 18 حالة بينها وفاة واحدة.

وقال المركز، في بيانه الصادر اليوم الأحد، المرقم بـ(27) أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز تسلم 31 عينة والتي ظهرت نتائجها بـ30 حالة سلبية وحالة واحدة إيجابية.

وانتقدت لجنة الطوارئ الصحية في “بني وليد” بيان وزارة الصحة بحكومة فائز السراج، حول الاشتباه بالإصابة بكورونا لأحد المواطنين الذي تنقل من البلدية إلى طرابلس.

وطمأنت اللجنة سكان بني وليد، في بيان لها مساء اليوم السبت، ودعتهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتريث حتى يتم إعلان الفحوص النهاية للحالة المستشبه في إصابتها، للتأكد من إيجابيتها أو سلبيتها بالنسبة للفيروس.

واستغرب بيان اللجنة إسراع “صحة السراج” إلى الإعلان عن دخول أول حالى اشتباه إلى مركز العزل من مدينة بني وليد، دون الرجوع إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وانتظار نتيجة التحليل النهائية، مؤكدة أن هذه البيانات من اختصاص المركز وليس “وزارة الصحة”.

ورغم رفضها سابقا الإعلان عن مناطق الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس، سارعت “صحة السراج” إلى الإعلان اليوم السبت عن “دخول أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، والقادمة من مدينة بني وليد، مركز العلاج بمدينة طرابلس” دون إثبات الأمر مخبريا.

وبحسب بيان “صحة السراج” فإن فحص التصوير المقطعي للرئتين أظهر وجود علامات تُشبه تلك التي تُسببها الإصابة بـ”كوفيد-19″.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في الساعات الأولى من صباح السبت، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 16 حالة، بعد أن أعلن أول من أمس الخميس عن تسجيل أول وفاة بكورونا في ليبيا لسيدة تبلغ من العمر 85 عاما.