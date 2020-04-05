الكتيبة 134 حماية الوطية: طيران مسيّر تركي يستهدف “بوابة الزرير”

أفادت “الكتيبة 134 حماية الوطية”، بأن طيران مسيّر تركي استهدف “بوابة الزرير” التى تبعد عن قاعدة الوطية حوالى 20 كيلو متر، الأمر الذي أدي لاستشهاد جندي وإصابة 4 أخرين.

وقد أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة، أن الدفاعات الجوية التابعة لسلاح المدفعية بالقوات المسلحة العربية الليبية، أسقط أمس السبت، طائرة تركية مسيرة بالقرب من منطقة الوشكة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من مطار مصراتة.

وأضافت الشعبة الحربية أن المسيرة التركية المستهدفة حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة والتي قامت بإسقاطها، لافتة إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع قصف نسور الجو لتمركزات ومواقع مجموعات المليشيات شرق مدينة مصراتة.

ولا تزال تركيا ترسل طائراتها المسيرة لضرب مواقع الجيش الوطني الليبي، وذلك لتحقيق مطامعها في ليبيا، ومنع سيطرة الجيش على المنطقة الغربية، وترجيح كفة مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بـ”حكومة الوفاق”، لكنها تلقت درسًا قاسيًا، وتوالت الخسائر بإسقاط وتدمير طائراتها، ليصل إجمالي الطائرات التي دمّرها الجيش حتّى الآن حوالي 30 طائرة مسيرة، وذلك منذ بداية العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل نحو عام.