صحة الحكومة الليبية تعلن إحصائية الإصابات بكورونا فى البلاد

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، إحصائيات عن فيروس كورونا covid 19 في ليبيا حتى الأن.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، فتم تم تجميع عدد 264 حالة مشتبه في إصابتها بجميع مدن ليببا ، و 204 منها تم فحصها بالمختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس ، و تم التأكد من إصابة 18 حالة منهم بفايروس كورونا،إضافة إلى 60 حالة تبقت تم فحصها في مختبر مستشفى الكويفية ببنغازي ولم تسجل منها أي حالة إصابة ما يؤكد خلو بالكامل من فايروس كورونا حتى الأن.

واليوم الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة إيجابية مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك دون تحديد مكان تسجيلها، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد إلى 18 حالة بينها وفاة واحدة.

وقال المركز، في بيانه الصادر اليوم الأحد، المرقم بـ(27) أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز تسلم 31 عينة والتي ظهرت نتائجها بـ30 حالة سلبية وحالة واحدة إيجابية.

وانتقدت لجنة الطوارئ الصحية في “بني وليد” بيان وزارة الصحة بحكومة فائز السراج، حول الاشتباه بالإصابة بكورونا لأحد المواطنين الذي تنقل من البلدية إلى طرابلس.

وطمأنت اللجنة سكان بني وليد، في بيان لها مساء اليوم السبت، ودعتهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتريث حتى يتم إعلان الفحوص النهاية للحالة المستشبه في إصابتها، للتأكد من إيجابيتها أو سلبيتها بالنسبة للفيروس.

واستغرب بيان اللجنة إسراع “صحة السراج” إلى الإعلان عن دخول أول حالى اشتباه إلى مركز العزل من مدينة بني وليد، دون الرجوع إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وانتظار نتيجة التحليل النهائية، مؤكدة أن هذه البيانات من اختصاص المركز وليس “وزارة الصحة”.