وثيقة سرية مخابراتية.. تفاصيل تجنيد المليشيات للمرتزقة السودانيين

كشفت وثيقة سرية مسربة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، أن ما وصفتهم بـ”عصابات طرابلس” جندوا خلال الـ14 يوما الماضية مجموعات من المتطرفين على الأراضي السودانية لمساعدتهم في القتال.

وذكرت الوثيقة التي حصلت “الساعة24” على نسخة منها، أن العصابات الليبية استقطبت نحو 2000 من المرتزقة الذين أكثر من ثلثهم سودانيين عن طريق سوريا وليبيا، وأنها وقعت معهم عقودا لمدة ستة أشهر مقابل مساعدة وخدمة العصابات في طرابلس، حسب وصف الوثيقة.

وأكدت أن الخلايا السودانية لها علاقات وثيقة بثلاث تنظيمات متطرفة في ليبيا، أولها “التكفير والهجرة”، وهي جماعة يتكون هيكلها التنظيمي من لواء أسامة جويلي، ولواء ساويق.

ووفقا للوثيقة، فإن التنظيم الثاني هو “فريق أسامة جويلي” الذي ينضم إلى خط دفاع موحد لطرابلس والزنتان ومصراتة، والذي يضم نحو 150 عنصرا متطرفا إرهابيا ليبيا وعدد آخر من مسلحين سودانيين ومن النيجر وسوريا، لكن الجزء الرئيسي من المجموعة من السودانيين.

أما التنظيم الثالث، وفقا للوثيقة المسربة، فهو “الفجر” الذي يقوده شعبان هدية العروف بعلاقته القوة بعبد الرؤوف قارة ومليشيا الردع وهو الذي سهل دخول العناصر المتطرفة من تنظيم القاعدة الإرهابي إلى صفوف المليشيات بطرابلس.