وثيقة مخابراتية: 3 ليبيين مسؤولون عن تجنيد المرتزقة السودانيين

كشفت وثيقة سرية مسربة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، أن هناك 3 ليبيين من قادت المليشيات المسلحة هم من يتولون تجنيد المرتزقة السوريين لمساعدتهم في الأعمال القتالية ضد الجيش الوطني الليبي.

وذكرت الوثيقة التي حصلت “الساعة24” على نسخة منها، أن أول تلك الشخصيات هو “شعبان مسعود خليفة هدية” المشهور بـشعبان هدية” والذي يشغل منصب نائب سكرتير رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والذي يتمتع بعلاقة قوية بزعيم تنظيم القاعدة في ليبيا “نزيه الركي” المعروف باسم “أبو أنس الليبي”.

الوثيقة أشارت إلى أن “هدية” صدر حكم ضده من القضاء الليبي عام 1989 بالسجن 10 سنوات بتهمة الإرهاب، وحاليا هو خط الربط بين تنظيمي القاعدة في ليبيا والسودان، وأنه كذلك على اتصال وثيق بمليشيا قوة الردع وعبدالرؤءف كارة.

ولفتت الوثيقة إلى أن “هدية” اختطف رئيس مجلس الوزارء الليبي على زيدان عام 2013، وأنه في عام 2014 اعتقل في مدينة الإسكندرية المصرية للاشتباع في علاقته بتنظيم القاعدة لكنه أطلق سراحه بعد اختطاف 6 من السفارة الليبية لم يطلق سراحهم إلا بعد إطلاق سراح “هدية”.

الشخصية الثانية هو أسمامة جويلي المتهم بارتكاب مجازر في مدينة الزنتان ومستشفى غريان، ويرتبط بتنظيم التكفير والهجرة، كما يرتبط شقيقه ارتباطا وثيقا ومباشرا بتنظيم القاعدة.

الشخصية الثالثة، هو عبدالروءف كارة، وهو الذي يترأس سجن معيتيقة الأكثر قسوة والذي لديه صلات قوية بمليشيا الردع الخاصة.