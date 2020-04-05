لجنة مجابهة كورونا بـ”مصراتة” تبدي قلقها حيال فتح المساجد يوم الجمعة

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة على ما جاء في تحديد المجلس البلدي لبلدية مصراتة لفترة حظر التجول داخل البلدية من الساعة الثانية ظهراً إلى السابعة صباحاً، وتقليص عدد ساعات الدوام الرسمي من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً، إضافة إلى استمرار الإقفال التام لكل ما ذكر في نص منشور البلدية مساء أمس .

– وأبدت اللجنة العليا -عبر منشور لها على صفحتها الرسمية – لامبالاة بعض المواطنين ومخالفتهم للتعليمات الطبية حيث يتزاحمون في الأماكن العامة، والأسواق الشعبية، والمحلات، غير أبهين -حسب رأي اللجنة- بخطورة الأمر.

وشددت اللجنة على مسؤولي هذه الأماكن بضرورة تنظيمها والالتزام بكافة الشروط الوقائية والتنظيمية التي تكفل عدم تجمع الناس بهذه الصورة ، التي وصفتها بالخاطئة.

– وذكرت اللجنة العليا أنها تابعت بقلق الصور المتداولة لبعض مساجد مصراتة تعج بالمصلين يوم الجمعة الماضية، في تجاهل تام للقرار الصادر عن هيئة “أوقاف الوفاق” على ضرورة إغلاق المساجد هذه الفترة لما يشكله التجمع من خطورة قصوى في المساهمة بانتشار الفيروس، وحملت اللجنة أئمة المساجد والقيمين عليها المسؤولية التامة عن الأخطار المحدقة التي قد تنجم جراء تجمع الناس بالمساجد.

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