البعثة الأممية تناقش سبل مواجهة كورونا في ليبيا

اجتمعت ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا -عبر التقنية المرئية عن بعد- وبمعيتها نائبها ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، وممثلة منظمة الصحة العالمية اليزابيت هوف، ومدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيلز سكوت، مع اللجنة الوطنية العليا في لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد-19 وتشمل اللجنة المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعدة وزارات تابعة لحكومة الوفاق منها الصحة، والخارجية، والداخلية، والمالية والحكم المحلي، وجهات أخرى.

تمحور اللقاء على مناقشة سبل تعزيز التنسيق القائم وضمان الجهوزية التامة لدى مختلف الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. ونوهت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة قد أعدا خطة عمل تشمل الوقاية والجهوزية والاستجابة على مستوى وطني، وهي بحاجة لتمويل إضافي بشكل عاجل لتنفيذها، بما في ذلك على مستوى البلديات.

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