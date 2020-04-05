وزارة الصحة تعلن سلبية 10 حالات اشتباه بـ”كورنا” من بنغازي والبيضاء

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية نتائج فحص لـ”10″ حالات اشتباه بـ”كورونا” لمواطنين يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، ضمن متابعتها لفحص العديد من العينات حسب الإمكانيات المتاحة.

وحددت الوزارة المدينتين التي جاءت منها الحالات، ” 9 من بنغازي” و “حالة واحدة من البيضاء” وأكدت الوازارة أن نتائج العينات كانت سالبة ليتأكد خلو المواطنين من فيروس كورونا، دون أن تذكر الوزارة عما إذا كانت الاحصاءات التي تقدمها من حين لآخر مشمولة باحصائيات المركز الوطني أم منعزلة.

و يطالب خبراء ومهتمون بالشأن العام توحيد جهود القطاع الصحي في البلاد وحتى القرار السياسي لتجتاز البلاد مخاطر الوباء في حالة تفشيه بصورة أكبر .

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